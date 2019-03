Börse: DAX startet leicht im Plus

Der DAX ist nach guten Vorgaben der internationalen Börsen mit einem kleinen Plus gestartet und gewinnt rund 10 Minuten nach Handelsbeginn 0,3 Prozent auf 11.630 Punkte. Zu den frühen DAX-Gewinnern gehören Infineon, Bayer, Deutsche Bank und BASF mit Aufschlägen zwischen 1,2 und 0,8 Prozent. Die SAP-Aktie gewinnt 0,8 Prozent. Heute nach Börsenschluss in New York lässt sich der SAP-Rivale Salesforce in die Bücher blicken.

Genfer Autosalon im Fokus

Kurz vor Eröffnung der Genfer Automesse sind auch Autoaktien gefragt. BMW, Daimler und VW legen jeweils rund ein halbes Prozent zu. Die deutsche Autoindustrie hat für die kommenden drei Jahre Investitionen von etwa 60 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung in Aussicht gestellt. Allerdings erwartet die Branche in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang der Inlandsproduktion und muss sich auf ein weltweit schwieriges Geschäft einstellen. In den deutschen Werken dürfte die Produktion um rund 5 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge sinken, hatte der Verband der Automobilindustrie am Wochenende mitgeteilt.

FMC-Aktie leidet unter US-Sparplänen im Gesundheitsbereich

Größter DAX-Verlierer ist das Papier von Fresenius Medical Care mit minus 2,9 Prozent, weil die US-Regierung Sparmaßnahmen bei Dialysebehandlungen in den USA plant. Der Euro steht bei rund 1,1350 Dollar.