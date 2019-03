Börsenmonat März im Zeichen der Politik

Die Politik wird auch den Monat März dominieren. Ende des Monats ist der Termin für den Brexit. Ob er verschoben wird oder ob es einen ungeordneten Austritt aus der EU gibt, steht noch nicht fest. Heute endet eigentlich die ursprüngliche Verhandlungsfrist, die sich die USA und China gegeben haben. Sie wurde bereits verschoben, aber auch noch nicht endgültig terminiert. Trotz der vielen Irrungen und Wirrungen, die es in London, Washington und Peking zu beobachten gab, haben sich die Börsen gut entwickelt.

Toller Start ins neue Jahr

In York hat der Dow Jones seit Jahresbeginn über 10 Prozent zulegen können, der DAX stieg um 9 Prozent. Und auch die Vorgaben für den Start in den März sind gut. In Tokio schloss der Nikkei-Index ein Prozent höher bei 21 603. Der DAX war gestern auf 11 516 gestiegen. Heute wird er auch wegen der Erholung in Asien rund 60 Punkte höher erwartet. Der Euro kostet 1, 13 70 Dollar.