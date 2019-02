B5 Börse - Bayer mit Gewinneinbruch wegen Monsanto

Bayer hat nach der Übernahme von Monsanto einen massiven Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Vor allem im 4. Quartal fiel ein Verlust von 3,9 Milliarden Euro an, weil einige Abschreibungen vorgenommen werden mussten. Im Gesamtjahr rutschte deshalb der Nettogewinn um 77 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ab. In diesem Jahr sollen die Zahlen wieder besser werden, verspricht Konzernchef Baumann.

Große Unbekannte: Klagen in den USA

Ein großes Problem sind die 11 200 Klagen, die in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat eingereicht wurden. Ob und in welcher Höhe Schadenersatzzahlungen geleistet werden müssen, ist schwer vorherzusagen. Trotzdem gewinnt die Aktie 3,3 Prozent an Wert auf 68 Euro. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass sie schon mal rund 120 Euro wert war. Der DAX verliert 44 auf 11 497 Punkte. Der Euro kostet 1, 13 80 Dollar.