B5 Börse Ärger bei Tesla, Gewinneinbruch bei BASF

Tesla-Chef Elon Musk sorgt mal wieder mit einem Tweet für Ärger. Eigentlich ist es verboten, Unternehmensnachrichten via Twitter zu verbreiten. Sie müssen nämlich vor der Veröffentlichung durch die Börsenaufsicht geprüft und genehmigt werden. Da sich Musk erneut nicht daran hielt, droht ihm wie schon im vergangenen Jahr Ärger. Damals kündigte er per Tweet an, den E-Autobauer von der Börse nehmen zu wollen. Die Tesla-Aktie, die im offiziellen Handel noch zulegen konnte, fiel nachbörslich um über 5 Prozent.