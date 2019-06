Börse: Infineon kauft US-Chiphersteller

Es ist der größte Zukauf, den Infineon in seiner 20-jährigen Firmengeschichte durchführt. Der Münchener Chiphersteller kauft den deutlich kleineren US-Chiphersteller Cypress Semiconductor für 9 Milliarden Euro. Die Übernahme soll zu fast einem Drittel über eine Kapitalerhöhung finanziert werden. Das kommt an den Börsen nicht gut an: Die Aktie verbilligt sich in den ersten Handelsminuten um 5,5 Prozent auf 15,20 Euro. Infineon verspricht im Zuge der Übernahme Kosteneinsparungen von bis zu 180 Millionen Euro jährlich. Sie werde die strategische und auch finanzielle Schlagkraft deutlich erhöhen.

DAX weiter unter Druck

Der DAX erwischt einen schlechten Start in die neue Handelswoche. Er verliert 84 auf 11 643 Punkte. Das war erwartet worden, denn wegen der sich zuspitzenden Handelskonflikte waren die Börsen bereits im Mai massiv unter Druck geraten. Der Euro kostet 1, 11 60 Dollar.