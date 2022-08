Albtraum Arbeitsplatz - Kaputt durch Unterforderung

Boreout im Job: Mehrere Ursachen sind möglich

Warum Menschen in Jobs kaum bis gar nichts zu tun haben, dafür gibt es mehrere Ursachen, erklärt der Karriere-Coach Bernd Slaghuis. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen "Boreout". "Es stimmt nicht, dass Leerlauf nur bei Beamtenjobs und in der öffentlichen Verwaltung vorkommt, sondern auch oft bei Mitarbeitern in großen Konzernen." Dort herrsche einfach so viel Hierarchie und Struktur, dass es nicht auffalle, sagt Slaghuis.

Ein weiterer Grund: Wenn Unternehmen sich neu aufstellen, zum Beispiel wenn zwei Firmen fusionieren, gibt es plötzlich Abteilungen doppelt und manche Mitarbeiter haben nichts Sinnvolles mehr zu tun. Außerdem eine Erklärung laut Slaghuis: Chefs geben Mitarbeiter nur ungern ab, obwohl ihre Abteilung sie vielleicht gar nicht mehr braucht. Denn wenn ein Chef viele Mitarbeiter hat, gelte er als mächtig.

Boreout-Jobs können auch Absicht sein

Es kann aber auch Strategie hinter einem Boreout-Job stecken. Zum Beispiel, wenn es für Unternehmen nicht möglich ist, Arbeitnehmer zu kündigen. Dann kann es sein, dass Menschen durch interne Versetzungen "aufs Abstellgleis" verfrachtet werden, erklärt Slaghuis.

Dieses "Kaltgestellt-Werden" ist einem Patienten von Psychiater Frank-Gerald Pajonk passiert. Pajonk leitet das Zentrum Isartal, eine Klinik für psychische Krankheiten am Kloster Schäftlarn. Sein 43-jähriger Patient ist ein Beamter, dessen Behörde vor einigen Jahren umstrukturiert wurde. Daraufhin wurden ihm nach und nach alle Aufgaben entzogen. Über zehn Jahre lang ist er nun schon bei Psychiater Pajonk in Therapie. Denn er rutschte durch den ständigen Leerlauf in seinem Job in eine schwere Depression.

Psychiater: "Es hat etwas von Folter an sich"

So ein Job, wie sein Patient ihn hat, "das ist erlebte Sinnlosigkeit", bekräftigt Psychiater Pajonk. "Es hat etwas von Folter an sich. Zumindest berichten es mir so sehr viele Patienten. Andere verwenden den Begriff 'Mobbing' dafür."

Trotzdem: Pajonks Patient ist seinen Job immer noch nicht los, er kann sich nur schwer davon trennen. Schließlich ist er Beamter auf Lebenszeit, durch seine Arbeit finanziell abgesichert. Schon einmal war er soweit, dass er sich zur vorzeitigen Pensionierung durchgerungen hatte. Das war vor sieben Jahren – dann machte er doch noch einen Rückzieher. Der Grund: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes in meinem Leben geben könnte, als in ein Büro zu gehen. Ich war an einem Punkt, an dem ich mich als Volldepp sah. Und dieser Volldepp kann nur in ein Büro gehen."

