Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Anleger sorgen sich darum, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder aufflammen könnte. Die Wall Street begann den Handel mit Verlusten, drehte dann aber in die Gewinnzone. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent im Plus bei 23.685 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq gewann 0,8 Prozent. Die Aktien von Boeing fielen um gut 2 Prozent. In einem Leitartikel brachte der Chefredakteur der Global Times ins Spiel, Vergeltungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die auch den Flugzeugbauer betreffen.

Preise für Gold und Öl steigen

Die Unsicherheiten rund um den Handelskonflikt und die Coronavirus-Pandemie ließen die Anleger unter anderem zu Gold greifen, das als relativ sichere Anlage gilt. Der Preis für die Feinunze stieg auf rund 1.742 Punkte. Der Ölpreis legte ebenso zu – trotz Konjunktursorgen. Der Preis für das Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent stieg um 1,6 Prozent zu auf fast 33 Dollar. Begründet wurde das mit weniger Überangebot. Der DAX gewann 1,2 Prozent. Und der Euro ist 1,0815 Dollar wert.