Börsen: Wall Street deutlich im Minus

An den Börsen halten die Sorgen um eine zweite Infektionswelle und die Folgen der Virus-Pandemie an. Außerdem werden die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China wieder größer. An der Wall Street schloss der Dow Jones nach zeitweisen Gewinnen 1,9 Prozent im Minus bei 23.765 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq verlor gut 2 Prozent. Die Papiere von Boeing büßten fast 3 Prozent ein. Der Flugzeughersteller hat im April kein einziges Flugzeug verkauft. Im vergangenen Monat habe der Auftragseingang null betragen, teilte Boeing mit. Außerdem hätten Kunden 108 Bestellungen storniert. Ausgeliefert wurden sechs Maschinen.

Preise für Gold und Öl steigen leicht

Der Ölpreis legt etwas zu. Das Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent kostet knapp 30 Dollar nachdem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait angekündigt haben, weniger Öl zu fördern. Der Goldpreis steigt auf rund 1.700 Dollar je Feinunze. Am deutschen Aktienmarkt ging der DAX mit einem winzigen Minus aus dem Handel bei 10.820 Punkten. Und der Euro ist 1,08 49 Dollar wert.