Börsen: Post möchte auch sonntags zustellen

Die Deutsche Post kommt beim Zustellen der Pakete wegen der Corona-Krise kaum hinterher. Deshalb würde das Unternehmen nun auch gerne am Sonntag ausliefern. Es wäre hilfreich, wenn man einen weiteren Tag bekommen könnte, um der Flut der Pakete Herr zu werden, sagte der für das Bundesgebiet zuständige DHL-Manager, Thomas Schneider. Entsprechende Anträge wurden in Berlin bei den Behörden angeblich bereits gestellt - in weiteren Bundesländern denkt man nun ebenfalls darüber nach.

Derzeit würden Deutsche Post und DHL mit rund neun Millionen Paketsendungen am Tag ein Aufkommen erleben, wie sonst nur an den stärksten Tagen vor Weihnachten, sagte ein Post-Sprecher.

Anleger hoffen auch schnelle Konjunktur-Erholung

An den Aktienmärkten reagiert man zurückhaltend auf die vage Ankündigung: Die Postaktie legt leicht zu. Insgesamt gibt es keinen klaren Trend. Der DAX rührt sich kaum bei aktuell 10.620 Punkten. M-DAX und TecDAX legen etwas zu.

An den Börsen sei die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen relativ geringen wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise, sagte ein Investor.

Der Euro steht bei 1,0870 Dollar.