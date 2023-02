Börsen-Ticker: DAX kleine Gewinne, Software AG deutlich im Minus

09.12 Uhr – DAX mit kleinen Gewinnen, Software AG deutlich im Minus

Wegen der trüben Konjunkturaussichten verabschiedet sich die südhessische Software AG aus Darmstadt von den bisherigen Zielen. Daran ändern auch die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen für das abgelaufene Quartal und 2022 nichts, teilte der SAP-Rivale gestern Abend mit. Aktien der Software AG im MDax mit den mittelgroßen Unternehmen verbilligen sich um 13 Prozent.

Der DAX notiert mit einem kleinem Plus von 0,2 Prozent bei 15.142 Punkten. Anleger sind vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank heute Abend vorsichtig.

Der Euro steht bei 1,08 78 Dollar.

08.52 Uhr - Rückversicherer Hannover Rück mit Rekordgewinn

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück – ein Versicherer für andere Versicherungen - hat trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Überschuss mit 1,41 Milliarden Euro überraschend fast 15 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern in Hannover mitteilte. Damit erreichte die Hannover Rück auch ihr eigenes Gewinnziel. Ein Gewinnanstieg in der Personen-Rückversicherung und höhere Kapitalerträge federten die hohen Belastungen durch Naturkatastrophen wie Hurrikan Ian ab.

07.48 Uhr – Made in Germany im Ausland gefragt

Die USA waren 2022 mit einem Rekordergebnis wieder der wichtigste Kunde der deutschen Exportwirtschaft. Die Ausfuhren von Waren in die Vereinigten Staaten summierten sich auf rund 156 Milliarden Euro, wie Reuters-Berechnungen auf Basis vorläufiger Daten des Statistischen Bundesamtes ergeben. Ähnlich sieht das die Bereichsleiterin Internationale Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftsrecht der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK: Die USA sind zum achten Mal in Folge wichtigster Exportmarkt deutscher Unternehmen. Auf Platz zwei folgt mit weitem Abstand Frankreich. Der US-Abstand auf China sei übrigens so groß, dass die USA auf absehbare Zeit wohl wichtigster Exportkunde bleiben werden, auch weil die konjunkturellen Bäume in China angesichts der anhaltenden Probleme im gesamtwirtschaftlich sehr wichtigen Immobiliensektor nicht in den Himmel wachsen werden, heißt es vom Kiel Institut für Weltwirtschaft IfW.

06.42 Uhr – US-Chipkonzern AMD überrascht positiv

Wie beim Erzrivalen Intel macht die eingebrochene PC-Nachfrage AMD zu schaffen. Allerdings fiel das Quartalsergebnis des Chip-Herstellers besser aus als gedacht. Getragen wurde das Wachstum vom gestiegenen Bedarf bei Chips für Rechenzentren. AMD-Titel legten daraufhin nachbörslich drei Prozent zu. „Obwohl das Nachfrageumfeld uneinheitlich ist, sind wir zuversichtlich, 2023 Marktanteile zu gewinnen und langfristiges Wachstum zu erzielen", sagte AMD-Chefin Lisa Su. Analysten rechnen aber nicht mit einer raschen Besserung der Lage. Grund seien hohen Lagerbestände und der geringere Gesamtbedarf. Außerdem verkaufe Konkurrent Intel seine Chips derzeit mit Rabatten.

06.02 Uhr – Märkte in Asien warten auf US-Notenbank Fed

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich stabil, aber auch kaum verändert. Anzeichen einer Verlangsamung der US-Löhne, der sich abkühlende US-Immobilienmarkt und das nachlassende, wenn auch lebhafte Verbrauchervertrauen nähren die Hoffnung der Anleger, dass die US-Notenbank heute die Zinsen nur um 25 Basispunkte anhebt und mit weiteren Anhebungen vorsichtiger ist. Wenn es keine Überraschungen gibt, wird das Hauptaugenmerk auf den Aussichten und dem Tonfall von US-Notenbank-Chef Jerome Powell liegen, heißt es auf dem Börsenparkett.

Mittwoch, 01. Februar 2023