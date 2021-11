Börsen-Ticker: DAX schließt leicht im Plus

22.05 Uhr - Dow Jones und Nasdaq auf Erholungskurs

Die neue Omikron-Coronavirus-Variante ist zwar weiter ein großes Thema an den Finanzmärkten. Doch zum Wochenanfang hat hier eher die Meinung vorgeherrscht, dass alles nicht so schlimm wird – insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung. An den Aktienmärkten in New York kam der Dow Jones 0,7 Prozent voran auf 35.785 Punkte. Der Nasdaq verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 15.783 Punkte.

19.58 Uhr – Biontech und Moderna arbeiten an Omikron-Impfstoff

Die Mainzer Impfstofffirma Biontech hat mit der Entwicklung eines Vakzins gegen die Omikron-Variante des Coronavirus begonnen. Das sei Teil des Standardvorgehens bei neuen Varianten, teilte Biontech mit. Die ersten Schritte bei der Entwicklung würden sich mit den nötigen Untersuchungen überschneiden, ob überhaupt ein neuer Impfstoff nötig ist. Auch der Impfstoffentwickler Moderna arbeitet nach eigenen Angaben an einer angepassten Version seines Vakzins. Bei den Aktien der Impfstoffhersteller gibt es keinen klaren Trend. Nachdem die Kurse am Freitag nach oben geschnellt waren, sind die Anteile von Biontech aktuell 2 Prozent im Minus. Der Aktienkurs von Moderna kann dagegen nochmals 10 Prozent zulegen.

18.37 Uhr – Ölpreise steigen nach jüngstem Einbruch

Der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee steigt um drei Prozent auf 75 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag waren die Ölpreise noch um mehr als zehn Prozent abgestürzt infolge der Verunsicherung durch die neu aufgetauchte Coronavirus-Variante. Analysten sagten, der Ausverkauf sei übertrieben gewesen. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Energiepreise von Spekulationen, dass die "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Ölförderländer wie Russland gehören, auf ihrer anstehenden Sitzung eine Pause ihrer monatlichen Anhebung der Fördermengen beschließt, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Die steigende US-Ölproduktion, die Freigabe von strategischen Reserven durch mehrere Staaten und mögliche Belastungen für die Weltwirtschaft durch die Omikron-Variante böten der Gruppe die nötigen Gründe hierfür. Zudem schienen mehrere Förderländer ohnehin keine Kapazitäten zu haben, um ihre Produktion auszuweiten.

17.45 Uhr – DAX schließt leicht im Plus

Der DAX hat gerade noch ein Miniplus von 0,2 Prozent in den Feierabend gerettet. Der Schlussstand: 15.281 Punkte. Aber immerhin ist es nachdem mehr als 4-prozentigen Einbruch am Freitag nicht weiter abwärtsgegangen. Die Anleger sind zwar weiter verunsichert angesichts der neuen Coronavirus-Variante. Aber sie scheinen auf Meldungen zu setzen, wonach diese Variante offenbar nur leichte Symptome auslöst und die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe einigermaßen schützen. MDAX und TecDAX kamen heute jeweils o,6 Prozent voran.

12.15 Uhr DAX erholt sich nach Freitagskursrutsch

Nach der schwachen Vorwoche können sich die Börsen zum Auftakt etwas erholen. Der DAX gewinnt 131 auf 15 388 Punkte, der MDAX legt sogar rund ein Prozent zu. Die Sorge, dass die neue Omikron-Variante die Pandemie verschärft, ist aber nach wie vor vorhanden. Auch an den Börsen wartet man ab, wie ansteckend und gefährlich das neue Virus tatsächlich ist. Nutznießer ist das Gold, das als traditionelle Anlage in Krisenzeiten für fast 1800 Euro die Feinunze gehandelt wird. RWE gewinnen 3,6 Prozent. Der deutsche Energieversorger baut Windparks in Südkorea. Seit der Energiewende setzt der Stromriese auf erneuerbare Energien und wird dafür an der Börse belohnt.

09.26 Uhr - DAX grenzt zu Wochenbeginn Verluste ein

Nachdem der DAX am vergangenen Freitag um mehr als vier Prozent einknickte, kommt es nun - wie erwartet - zu einer Gegenbewegung. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 15.408 Punkte. Einige hielten die jüngsten Rückschläge wohl für übertrieben und steigen ein. Allerdings dürften die Anleger nervös bleiben, aufgrund der neuen Virus-Variante. Denn viele Fragen sind nach wie vor offen und Unsicherheit mögen Anleger nun mal überhaupt nicht. Auf dem Programm stehen hierzulande noch aktuelle Inflationszahlen. So veröffentlicht das statistische Bundesamt seine erste Schätzung für die Preisentwicklung im November. Unter anderem bei der BayernLB rechnet man damit, dass bei der Inflation hierzulande gegenüber dem Vorjahresmonat eine fünf vor dem Komma steht. Erste Hinweise gibt es aus Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Preise dem Statistikamt zufolge um 5,1 Prozent gestiegen.

08.25 Uhr - Unternehmen stöhnen unter Materialmangel

Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich im vergangenen Monat verschärft, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Institut ergeben hat. Demnach klagen 74,4 Prozent der Firmen über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Das seien vier Prozentpunkte mehr als im Oktober. Ein Ende der Flaschenhals-Rezession in der Industrie sei nicht in Sicht, meinte dazu der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe und fügte hinzu, die erhoffte Entspannung sei ausgeblieben.

07.32 Uhr - DAX zum Auftakt höher erwartet

Nachdem der DAX am vergangenen Freitag um mehr als vier Prozent eingebüßt hatte, wird heute mit einer Gegenbewegung gerechnet, also mit kleineren Punktgewinnen zum Auftakt. Das zeigen Schätzungen von Banken und Brokern. Allerdings dürften die Anleger nervös bleiben, aufgrund der neuen Virus-Variante. In Tokio knickte der Nikkei zu Wochenbeginn um 1,6 Prozent ein.

06.23 Uhr - Anleger wegen Omikron verunsichert

Die neue Corona-Virusvariante verunsichert auch die Anleger an den Börsen in Asien heute früh. Viele fragen sich, welche Auswirkungen die Variante auf die wirtschaftliche Erholung und die Pläne der Zentralbanken hat. Die Nachrichten über Omikron machten deutlich, dass die Zentralbanken und Regierungen bei der Abschaffung wirtschaftlicher Unterstützung und Anreize vorsichtig vorgehen müssten, meinte ein Vermögensverwalter. In Tokio verliert der Nikkei Index heute früh 1,3 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong büßt 0,8 Prozent ein.