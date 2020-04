Börsen: Heftiger Gewinneinbruch bei VW

Über 20 Millionen Amerikaner haben in den vergangenen vier Wochen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. An dieser drastischen Zahl sieht man, wie das Coronavirus die amerikanische Wirtschaft ins Mark getroffen hat. Die Großbanken, die zum Auftakt der Berichtssaison ihre Zahlen vorlegen, bestätigen mit ihren heftigen Gewinneinbrüchen diesen fatalen Trend. Die US-Börsen tendieren nach den jüngsten Schwankungen wenig verändert. Der DAX hat ein knappes Plus von 0,2 Prozent erreicht. Sein Endstand: 10 302 Punkte.

VW mit Gewinneinbruch

Bei Volkswagen sackte im ersten Quartal der Gewinn von 3,9 Milliarden Euro auf nur noch 0,9 Milliarden. Kein Wunder, wenn in Europa seit Wochen die Bänder der Autoindustrie stillstehen. Offen ist die Zukunft der Lufthansa. Vermutlich wird sich der Staat daran beteiligen müssen. Analysten senken das Kursziel auf nur noch 5, 70 Euro. Heute schloss die Aktie 1,5 Prozent tiefer bei 8, 16 Euro. Der Euro kostet 1, 08 40 Dollar.