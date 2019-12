Börse: Zuversicht ist zurück

Japans Regierung will noch heute ihr gewaltiges Konjunkturpaket vorstellen. Dieses Programm wird ein Volumen von umgerechnet rund 220 Milliarden Euro haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, sie beruft sich auf drei Regierungsvertreter. Das Paket umfasse Pläne für staatliche Darlehen und Kreditgarantien sowie für private Investitionen. Damit solle die von der schwächelnden globalen Konjunktur gebremste Wirtschaft Japans belebt werden.

Positive Entwicklung setzt sich in Asien fort

Die Stimmung an der Börse in Tokio war heute positiv. Der Nikkei stieg um 0,7 Prozent, das lag aber in erster Linie auch daran, dass die Anleger nun wieder etwas zuversichtlicher sind im Hinblick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Auslöser ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, demzufolge die Gespräche der USA mit China trotz der zugespitzten politischen Krise konstruktiv weiterlaufen. Das zog gestern Abend schon den Dow Jones um ein halbes Prozent nach oben. Der Euro steht bei 1,10 80 Dollar.