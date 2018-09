Börse: Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse leicht. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.359 Punkte. Begründet wird das vor allem mit Zurückhaltung der Anleger vor der Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Sitzung beginnt am Abend. Wie üblich rechnen Marktexperten vor dem Treffen der Notenbanker nicht mit großen Kursbewegungen. An der Börse hält man es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed den Leitzins weiter anhebt. Wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Hohe Energie- und Ölpreise könnten die Inflation anheizen, außerdem läuft die Konjunktur in den USA weiterhin recht gut. Gestern erst wurden starke Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA veröffentlicht.

Daimler-Aktien unter Druck

Die größten Verlierer im DAX sind die Aktien von Continental mit minus 2,4 Prozent. Die Papiere von Daimler fallen nach der Ankündigung, dass Vorstandschefs Zetsche den Posten abgibt um 1,2 Prozent. Zeitweise fielen sie auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Die größten Gewinner im DAX sind die Energie-Titel. Und der Euro ist 1,17 60 Dollar wert.