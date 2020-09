Börse: Zurückhaltung in Asien

Die Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff vielleicht noch in diesem Jahr und die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der Notenbanken, das sind die Antriebsmotoren derzeit an den Börsen. An den US-Börsen hatten gestern zudem angekündigte Milliardenfusionen im Technologiesektor für Kauflaune gesorgt. Der Dow Jones stieg um 1,2 Prozent, der Tech-Index Nasdaq sogar um 1,9 Prozent.

Spannungen zwischen USA und China steigen

Trotz der guten US-Vorgaben und positiven Konjunkturdaten aus China zum Einzelhandel und der Industrieproduktion herrscht heute verhaltene Stimmung an den Börsen in Asien. Sorgen bereiten die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA. So wird der US-Zoll die Einfuhr bestimmter Produkte aus Xinjiang blockieren, weil diese nach Ansicht Washingtons in der autonomen Region Chinas mit Hilfe von Zwangsarbeitern hergestellt wurden. An der Börse in Tokio nehmen die Anleger Gewinne mit. Der Nikkei-Index verliert ein halbes Prozent. In Shanghai steht ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Euro steht knapp unter 1, 19 Dollar.