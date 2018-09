Börse: Zollstreit und kein Ende

Der Zollstreit zwischen China und den USA ist erneut in den Blickpunkt geraten. Hatte es vergangene Woche noch so ausgesehen, als ob sich die beiden Staaten annähern, hat nun US-Präsident Trump seine Drohung wiederholt, noch weitere Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu erheben. Einem Medienbericht zufolge will in dem Fall China nicht mehr weiterverhandeln. So überwiegen zum Wochenstart die Minuszeichen an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX verliert ein halbes Prozent auf 12.070 Punkte.

Neue Hürden für Linde?

Analysten zufolge könnten dem Münchner Industriegasekonzern Linde weitere Kartellauflagen für eine Fusion mit dem Konkurrenten Praxair drohen. Demnach könnten die US-Wettbewerbshüter verlangen, sämtliche Geschäftsbereiche, die sich in den USA überlappen, zu verkaufen. Die Aktien von Linde büßen rund 2,5 Prozent ein. Fester ist der Euro bei 1,1650 Dollar.