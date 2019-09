Börse: Zollkonflikt kostet 850 Milliarden Dollar

Die US-Notenbank hat einmal hochgerechnet, wie groß die Belastungen für die Weltwirtschaft durch die Zollkonflikte sind. Sie kommt auf die gigantische Summe von 850 Milliarden Dollar. US-Präsident Donald Trump wird diese Zahlen nicht gerne hören. Er attackiert FED-Chef Powell seit Monaten, dass dieser die Leitzinsen drastisch senke, um ein Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern. Die Folgen des Zollstreits wirken sich immer mehr auf US-Konzerne und damit auf die Konjunktur des Landes aus.

Angst vor Rezession