Börse: Yen und Euro nach US-Notenbank-Protokollen gestiegen

Im vergangenen Jahr hatten die US-Währungshüter den Leitzins insgesamt vier Mal angehoben. Nach Einschätzung vieler Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss könne man künftig „geduldiger“ sein, auch weil es keinen spürbar hohen Inflationsdruck gebe, aber einige konjunkturelle Risiken. So hatte die US-Industrie zuletzt deutlich an Schwung verloren und damit Konjunktursorgen geschürt.

Wall Street im Plus - Börse Tokio im Minus

Weniger Zinsanhebungen, das hat den US-Anlegern gefallen. Der Dow Jones stieg an der Wall Street um 0,4 Prozent, der Nasdaq legte 0,9 Prozent zu. An der Börse in Tokio hingegen werden am Morgen Verluste geschrieben und das liegt auch daran, dass der US-Dollar nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle aufgewertet und dementsprechend der japanische Yen angezogen hat. Das belastet exportorientierte Aktien in Japan. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent. Auch der Euro hat angezogen auf jetzt 1, 15 60 Dollar.