Börse: Weihnachtsrekorde für Deutsche Post

Die Express-Sparte der Deutschen Post rechnet mit einem Rekord-Weihnachtsgeschäft. Alleine die Sendungen aus dem Onlinehandels sollen um rund 50 Prozent zulegen. Die Corona-Pandemie hat dem Unternehmen einen zusätzlichen Schub gegeben. Die Sparte will auch bei der Verteilung eines Corona-Impfstoffes mitmischen.

Post will Impfstoff verteilen

Man stehe mit allen Herstellern und den Regierungen in Verbindung und führe Gespräche, sagte Spartenchef Pearson. Die Post-Aktie verteuert sich zu Handelsbeginn um 0,6 Prozent. Mit Beinahe-Rekordkursen von gut 40 Euro gehört sie eh zu den großen Gewinnern in der Pandemie. Ebenso Delivery Hero, die mit plus 1,6 Prozent den DAX anführen. Der DAX selbst verliert 25 Prozent auf 13 288. MDAX und TecDAX liegen leicht im Plus. Der Euro kostet 1, 21 30 Dollar.