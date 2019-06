Börse: Warten auf G20 – DAX leicht im Plus

Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die Weltwirtschaft – das bekommen auch die deutschen Exporteure zu spüren, die Stimmung unter ihnen war zuletzt eher pessimistisch. Wenn sich die beiden Länder morgen auf einen Kompromiss einigen, dürften einige aufatmen – auch die Anleger an den Börsen. Heute will sich aber noch niemand aus dem Fenster lehnen: Die Stimmung ist verhalten optimistisch. Der DAX steht bei 12.330 Punkten, das sind 0,5 Prozent mehr als gestern. Für Zurückhaltung sorgt auch, dass es am Nachmittag noch einige Konjunkturdaten aus den USA geben wird.

Verunsicherung bei BMW

Favorit bei den Anlegern ist heute die Aktie der Deutschen Bank, die US-Tochter hat den zweiten Stresstest bestanden – der Kurs steigt um 3,3 Prozent. Der BMW-Aktie tut dagegen die Diskussion über eine mögliche Ablösung des Vorstandschefs nicht gut – so etwas sorgt für Verunsicherung, die BMW-Aktie verliert ein halbes Prozent an Wert. Das Debüt der VW-Nutzfahrzeugsparte Traton an der Börse fällt etwas mau aus, die Aktie notiert bei 26 Euro 65 und damit leicht unter dem Ausgabekurs. Noch zum Euro, sein Kurs notiert bei 1 Dollar 13 85.