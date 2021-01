Börse: Wall Street wartet auf die US-Notenbank

Mitten in der Corona-Pandemie kommen die Notenbanker zusammen und beraten über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Es wird nicht damit gerechnet, dass der Leitzins geändert wird oder es größere Entscheidungen der Notenbank in Bezug auf bestehende Hilfsprogramme zum Ankauf von Wertpapieren gibt. Aber die Anleger warten eben bei solchen Treffen immer mit großer Spannung auf konjunkturelle Einschätzungen der Notenbanker. Der Dow Jones schloss am Abend leicht im Minus, der Nasdaq Index leicht im Plus.

Siemens Healthineers nachbörslich gesucht

Der Deutsche Aktienindex kam nach dem schwachen Wochenauftakt gar um 1,7 Prozent voran. Für weiteren Gesprächsstoff sorgen wird hier voraussichtlich Siemens Healthineers. Die Gesundheitssparte von Siemens hat mit ihren Quartalsergebnissen die Markterwartungen deutlich übertroffen und die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der Euro steht bei 1,21 67 Dollar.