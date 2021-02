Börse: Wall Street schließt uneinheitlich

Die Anleger an den internationalen Börsen beschäftigt offenbar die Frage, wie lange es mit der Politik des extrem billigen Geldes noch so weiter geht. Marktbeobachtern zufolge sorgen sie sich um steigende Preise und Zinsen. Bislang haben die Aktienmärkte von niedrigen Zinsen und Anleiheaufkäufen tendenziell profitiert. Die Wall Street in New York schloss uneinheitlich. Der Dow Jones gewann 0,1 Prozent auf 31.522. Der Nasdaq-Index verlor 2,4 Prozent.

Weitere Spekulationen mit GameStop-Aktie

Erneute Käufe von "Roaring Kitty" verhalfen den Aktien von GameStop zu einem Plus von gut 13 Prozent. Einem Post auf der Internet-Plattform Reddit zufolge hat der YouTuber, der Keith Patrick Gill heißt, weitere 50.000 Anteilsscheine des US-Videospielehändlers gekauft. "Roaring Kitty" wirbt wohl seit längerem für den Kauf von GameStop-Aktien und spielt offenbar eine Rolle bei den Kurs-Kapriolen der Titel. Der DAX verlor 0,3 Prozent. Und der Euro ist 1,21 54 Dollar wert.