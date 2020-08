Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

In den USA haben zuletzt überraschend viele Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die US-Notenbanker der Fed sehen die weitere wirtschaftliche Entwicklung kritisch - und halten zusätzliche Konjunkturstützen für nötig. Auf solche Hilfen scheinen die Anleger wieder einmal zu bauen. Die Wall Street in New York schloss mit Gewinnen. Der Dow Jones gewann 0,2 Prozent auf 27.740 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq legte um 1,1 Prozent zu.

Wert der Tesla-Aktie steigt über 2.000 Dollar

Die Aktien von Tesla gewannen rund 6,5 Prozent. Ein Anteilsschein ist erstmals mehr als 2.000 Dollar wert. Der chinesischen "Global Times" zufolge soll bis 2021 im Tesla-Werk in Shanghai das Model Y von den Bändern laufen. Seit der Ankündigung eines Aktiensplits am 11. August haben Tesla-Papiere ungefähr 45 Prozent an Wert gewonnen - und sich im Gesamtjahr fast verfünffacht. Am deutschen Aktienmarkt verlor der DAX 1,1 Prozent auf 12.830 Punkte. Am Ölmarkt machen sich wohl auch die Konjunktursorgen bemerkbar. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet knapp 45 Dollar. Und der Euro ist 1,18 61 Dollar wert.