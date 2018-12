Börse: Wachstumsängste sorgen für Verluste

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um 1,2 Prozent auf 10.792 Punkte. Die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten in Asien setzt sich hier also fort. Begründet wird das vor allem mit Konjunktursorgen, denn die jüngsten Meldungen zur Stimmung in den Industriebetrieben in Japan und zur schwächeren Industrieproduktion in China sind enttäuschend.

Bundesbank senkt Wachstumsprognose

Diese Wachstumsängste drücken auch den Ölpreis. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 60 Dollar. Da scheint es erstmal nicht viel zu nützen, dass die Ölförderländer im nächsten Jahr weniger Öl fördern wollen. Das war ja kürzlich erst ein Argument für Kursgewinne am Ölmarkt.

Im deutschen Leitindex legen nur die Aktien von E.ON und die der Telekom etwas zu. Alle anderen Titel verbuchen Verluste. Die größten Verlierer sind die Aktien der Lufthansa mit minus 3 Prozent – gefolgt von Werten der Autohersteller und Zulieferer. Zu fallenden Kursen dürfte auch beitragen, dass die Bundesbank die Aussichten für die deutsche Wirtschaft nun deutlich negativer beurteilt als noch im Juni. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 58 Dollar wert.