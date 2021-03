vor 42 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Vor US-Zinsentscheid - Verhaltener DAX-Start erwartet

Es zeichnet sich ein verhaltener Handelsstart ab an den deutschen Aktienmärkten. Wie an den US-Börsen geht es in Fernost eher leicht abwärts. Im Blickpunkt stehen heute die Zinsentscheidung in den USA und die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen.