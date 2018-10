Börse: Verschnaufpause in New York

Nach zwei Rekorden in Folge ging es in New York mal wieder einen Schritt zurück. Der Dow Jones schloss 201 Punkte tiefer bei 26.627. Der NASDAQ verlor 1,9 Prozent. Ein Stimmungsumschwung ist das noch nicht, dafür sind alle Konjunkturdaten diese Woche viel zu gut ausgefallen. Jetzt folgt noch der vielbeachtete Arbeitsmarktbericht. Aber auch hier steht schon fest: Der US-Jobmarkt ist in einer so guten Verfassung wie lange nicht.

Dementi von Apple und Amazon

Apple und Amazon gerieten mit bis zu 2,2 Prozent unter Druck. Beide Unternehmen dementieren Meldungen, sie seien Opfer einer chinesischen Hardware-Attacke mit infizierten Computerchips geworden. Minuszeichen gab es in ganz Europa. Der DAX schloss 43 Punkte tiefer bei 12.244. Der Euro verblieb bei schwachen Kursen um 1,15 10 Dollar.