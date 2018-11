Börse: Verluste an allen Börsen

Die Politik hat die Börsen fest im Griff. In Europa sind es die Briten, denen ein chaotischer Ausstieg aus der EU droht – mit unvorhersehbaren Folgen für das Land und für Kontinentaleuropa. Zwischen den USA und China verschärft sich wieder der Ton. Damit sind Hoffnungen auf eine rasche Einigung im Handelskonflikt zerstoben.

Der DAX schloss 96 Punkte tiefer bei 11.245. Gegen den Trend stemmte sich nur die VW-Aktie mit fast 2 Prozent. Die Wolfsburger wollen in den nächsten drei Jahren in neue E-Autos investieren und trotzdem den operativen Gewinn deutlich steigern. In New York verliert der Dow Jones 434 auf 24.983 Punkte.

Die Handelswoche ist verkürzt, denn am Donnerstag bleiben die Märkte wegen Thanksgiving geschlossen. Apple stehen wegen schwächerer Verkaufszahlen unter größerem Druck. Der Euro kostet 1,1440 Dollar.