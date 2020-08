Börse: Verhaltener Wochenstart

Die Reisewarnungen in Europa belasten die Börsen. Sie lassen Befürchtungen hochkochen, dass die Politik im Herbst weitere Restriktionen beschließen wird. In diesem Umfeld erwischen die Börsen einen mauen Start in die neue Handelswoche. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 12 920. Die Hürde 13 000 bleibt also in Sichtweite. Unter Druck sind erneut die Reisewerte, nachdem die Bundesregierung für fast ganz Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen hat.

Massive Verluste bei TUI und Co.

Der Urlaubsriese TUI kritisiert die Warnung als zu pauschal. Vor allem auf Mallorca seien weite Teile der Insel überhaupt nicht von der Pandemie betroffen. Die TUI-Aktie verliert 5 Prozent. Ryanair fast 6 Prozent. Der Billigflieger streicht seinen Flugplan weiter zusammen. In New York tendieren die Börsen uneinheitlich. Der Dow Jones tendiert etwas leichter. Der NASDAQ gewinnt 0,7 Prozent und steht knapp vor einer Bestmarke. Auch der breite Markt, der Standard and Poors, flirtet mit neuen Rekorden. Der Euro kostet 1, 18 70 Dollar.