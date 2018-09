26.09.2018, 21:00 Uhr

Börse: US-Zinsen werden weiter steigen

Die Fed hat geliefert, was von ihr erwartet worden war: eine Zinserhebung um einen viertel Prozentpunkt. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr. An den Aktienmärkten gab es zunächst keine große Reaktion.