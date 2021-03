04.03.2021, 22:33 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: US-Fed-Chef schockt die Anleger, Aktienkurse unter Druck

US-Notenbankchef Jerome Powell hat an den Börsen in New York für heftige Turbulenzen gesorgt. Er sieht zwar keine Inflationsgefahr, zeigte sich aber entschlossen, gegen steigende Preise vorzugehen. Das ließ die Aktienkurse fallen.