Börse: US-Börsen schließen im Plus

Unterstützung kam vom Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Trotz des Booms am Arbeitsmarkt in den USA sieht er keinen Grund zur Eile, die Leitzinsen schnell zu erhöhen. Die Notenbank könne angesichts des relativ gedämpften Preisauftriebs geduldig bleiben, sagte er in Washington. Unter Druck gerieten die Aktien der Fluglinie American Airlines, sie rechnet mit weniger Umsatzwachstum im Schlussquartal, die Aktien verbilligten sich um über vier Prozent.

Gewinnwarnung von Kuka

Der DAX kam heute um 0,3 Prozent voran. Schlechte Nachrichten kamen von Kuka. Beim Augsburger Roboterhersteller ist das vergangene Jahr noch schlechter gelaufen als gedacht. Der Umsatz sei um knapp zehn Prozent auf etwa 3,2 Milliarden Euro geschrumpft, teilte das Unternehmen am Abend mit. Der operative Gewinn ist sogar noch stärker eingebrochen, wie es heißt. Der Euro steht bei knapp 1,15 Dollar.