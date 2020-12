Börse: US-Börsen schließen im Minus

Und so verloren am Ende alle drei Indizes leicht. Bei Dow und S&P war es rund ein halbes Prozent weniger. Auf Wochensicht ergaben sich dennoch deutliche Gewinne. Für Aufsehen sorgte Tesla: Die Aktien des Elektroautobauers stiegen vor der Aufnahme in den S&P 500 kräftig.

Gericht verbietet Tesla Waldrodung weiterhin

Dann verpufften die Gewinne, wohl vor allem weil Tesla auf Teilen seiner Baustelle bei Berlin auch weiterhin keine Waldfläche abholzen darf. Im letzten Moment schoss der Kurs dann erneut nach oben. Und so standen am Ende wieder 6 Prozent Plus an den Tafeln. An den deutschen Aktienmärkten verfehlte der DAX seinen bisherigen Rekord nur knapp. Am Ende kam ein kleines Minus heraus. In der Wochenbilanz stehen dennoch beachtliche 4 Prozent Plus. Und zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,22 40 Dollar.