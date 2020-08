Börse: US-Börsen in Rekordlaune

Die New Yorker Börsen bleiben in Rekordlaune. Der NASDAQ schloss 2 Prozent höher. Der Standard and Poors verfehlte im Handelsverlauf nur knapp seine letzte Bestmarke von Ende Februar. Der Dow Jones legte gut ein Prozent auf 27 977 Punkte zu. Tesla-Chef Elon Musk sorgt für den nächsten positiven Kursimpuls. Die Aktie des E-Autobauers verteuerte sich um gut 13 Prozent auf 1555 Dollar. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs mehr als versiebenfacht. Musk gab nun einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 5 bekannt. Dadurch wird die Aktie optisch erheblich billiger und soll neue Anleger anlocken.

DAX über 13 000

Der DAX schloss erstmal seit Wochen wieder über der Marke 13 000 Punkte. Er legte 111 auf 13 059 Punkte zu. Ihm fehlen zu einer neuen Bestmarke rund 900 Punkte. Topwerte waren die Deutsche Börse, Beiersdorf und RWE mit jeweils mehr als 2 Prozent. Der Euro kostet 1, 17 90 Dollar.