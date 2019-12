Börse: US-Anleger zeigen sich vorsichtig

Die Industrie und der Wohnungsbau zeigten sich in den USA im November überraschend robust. An den deutschen Märkten verpufften beim DAX heute die gestrigen Gewinne. Das Börsenbarometer gab am Ende fast ein Prozent nach. Wobei ein paar der interessantesten Unternehmens-Meldungen erst nach Handelsschluss kamen.

Scout24 verkauft zwei Töchter

So wird der Internetportal-Betreiber Scout24 seine Ableger AutoScout24 und Finanzcheck an den US-Finanzinvestor Hellman & Friedman verkaufen für knapp 3 Milliarden Euro. Und Airbus plant ein hartes Sparpaket – betroffen sind die Rüstungs- und die Raumfahrtsparte. Nun droht Stellenabbau – auch an den bayerischen Standorten Manching und Ottobrunn. Noch kurz zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,11 50 Dollar.