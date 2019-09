Börse: US-Anleger bleiben skeptisch

Ein Händler sagte, eine Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China werde es aber nicht vor 2020 geben. So ähnlich dachten wohl auch viele andere US-Anleger und wollten sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zumal am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Auch das wollen Viele erst mal abwarten. Dementsprechend trat der Dow Jones heute auf der Stelle. Am Ende waren es gerade ein paar Punkte mehr. Der Nasdaq-Index schloss mit leichten Verlusten.

DAX ist nicht zu bremsen

Hierzulande schaffte der DAX ein halbes Prozent Plus auf 12.469. Es war der achte Tagesgewinn in Folge. Und auf Wochensicht ist das Börsenbarometer um rund 2,5 Prozent gestiegen. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,10 75 Dollar.