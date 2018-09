Börse: Ungewisse Fed-Pläne lähmen DAX

Der DAX ist mit einem Plus von gerade mal 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen bei 12.386. Der M-DAX schaffte 0,3 Prozent mehr. Der TecDAX schloss ein klein wenig im Minus. Die Fed wird die Zinsen am Abend voraussichtlich auf die neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben - das wird allgemein so erwartet. Spannender wird deshalb die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell im Anschluss, hier erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die Zinspläne für den Rest des Jahres aussehen.

Abgang des Daimler-Chefs bremst Aktie

Spitzenreiter im DAX war heute die RWE-Aktie mit gut 2 Prozent Plus nach guten Analystennoten. Dass bei Daimler, Konzern-Boss Zetsche heute seinen Rückzug angekündigt hat, das war den Anlegern zunächst gar nicht Recht gewesen. Am Ende notierte die Aktie dann aber zumindest unverändert. Noch zum Euro: der gibt leicht nach auf einen 1,17 50 Dollar.