Börse: Trotz inverser Zinskurve - Dow Jones schließt im Plus

Die Entwicklung am US-Anleihemarkt hat die Investoren verunsichert an den Börsen in New York und Bankaktien belastet. Doch dann griffen Schnäppchenjäger bei den Finanzwerten wieder zu und der Dow Jones schloss mit einem deutlichen Plus.