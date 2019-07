Börse: Skepsis bei Deutscher Bank

Die radikalen Umbaupläne der Deutschen Bank werden an der Börse begrüßt, aber es herrscht auch eine große Portion Skepsis. Der Bank muss es gelingen, ihre Glaub- und Kreditwürdigkeit zurückzugewinnen, heißt es in vielen Kommentaren. Die Umsetzung der Pläne müsse gelingen. Und das in einem Umfeld, indem Banken wegen der niedrigen Zinsen das Geldverdienen schwer fällt. Die Aktie bekommt zumindest ein paar Vorschusslorbeeren. Sie verteuert sich um 2,8 Prozent auf 7,38 Euro.

DAX kaum verändert

Der DAX verliert nach der erfolgreichen Vorwoche einige wenige Punkte auf 12 566. Merck und RWE geben bis zu 0,8 Prozent nach. Heute gibt es mal eine positive Nachricht: Im Mai haben die Exporte mit plus 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat stärker zugelegt als erwartet. Kommentar eines Analysten: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer." Der Euro kostet 1, 12 20 Dollar.