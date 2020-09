Börse: Siemens-Aktionäre freuen sich über Tagesgewinn

Gestartet ist der Kurs von Siemens Energy zunächst mit 22 Euro. Dann bewegte sich die Notierung zwischen rund 19 und 23 Euro. Am Schluss blieben die Aktien bei gut 21 Euro stehen. Die Siemens-Aktionäre konnten sich aber freuen. Sie haben ja für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie der abgespaltenen Energiesparte bekommen. Zusammengerechnet machten sie damit pro Siemens-Aktie ein Plus von gut 9 Prozent.

DAX mit dickem Plus

Der DAX konnte nach den Verlusten der Vorwoche wieder Boden gutmachen. Er verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 12.871 Punkte. Mit Siemens Energy gab es sogar ausnahmsweise einen Tag lang 31 Werte im DAX – und diese landeten fast alle in der Gewinnzone. Die Anteile der Deutschen Bank verteuerten sich um knapp 7,5 Prozent, die von BASF und BMW um jeweils rund 4,5 Prozent. In New York ging der Dow Jones 1,5 Prozent höher aus dem Handel, der Nasdaq rund 2 Prozent. Der Euro steht am Abend bei 1,1670 Dollar.