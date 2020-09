Börse: Siemens-Aktie schiebt DAX an

Nicht nur der DAX kommt gut voran, der m-DAX verbessert sich um 2 Prozent. Genauso der TecDAX. Und dennoch: die größte Sorge bleibe für die Anleger weiterhin, dass die Pandemie außer Kontrolle gerate und strengere Einschränkungen folgen würden, sagte dazu ein Händler.

Siemens-Energy schlechter als erhofft

Unterdessen schaut im Moment alles auf das Börsendebüt für Siemens Energy: der Start gestaltet sich etwas mühsam. Der erste Aktienkurs für die abgespaltene Energietechnik-Sparte lag knapp über 22 Euro, dann ging es abwärts auf 20 Euro, jetzt sind es 22 Euro 40. Der Börsenwert liegt damit insgesamt bei rund 16 Milliarden, weit weniger als Analysten erwartet hatten. Die Siemens-Aktie legt dennoch 8 Prozent zu.

VW pumpt Geld nach China

Volkswagen treibt seine Elektromobilitätspläne in China voran und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Der Dax-Konzern investiert zusammen mit seinen Gemeinschaftsunternehmen bis 2024 rund 15 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität. VW-Aktien schaffen über 3 Prozent Plus.

Damit noch kurz zum Euro: der steht bei einem Dollar 16 50.