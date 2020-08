Börse: RWE sammelt bei Aktionären zwei Milliarden Euro ein

Binnen weniger Stunden sammelte RWE gestern zwei Milliarden Euro ein im Rahmen einer Kapitalerhöhung. 61,5 Millionen Aktien, also zehn Prozent des Grundkapitals, wurden bei institutionellen Investoren platziert, teilte RWE am späten Abend mit. Der Preis lag mit 32 Euro 55 Euro fünf Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von gestern und damit am unteren Ende der von den begleitenden Banken festgesetzten Spanne. Im Späthandel hatte die Aktie bereits gut vier Prozent eingebüßt, auch zu Beginn des Xetra-Handels heute könnte es nach unten gehen.

Gute Geschäfte mit erneuerbaren Energien

Für RWE zahlt sich der Abschied von Atom und Kohle und der Wandel zum Ökostrom-Erzeuger immer mehr aus. Im ersten Halbjahr ist der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Doch der Konkurrenzkampf im Geschäft mit Strom aus Wind, Sonne oder Wasser nimmt zu und neue Wettbewerber wie beispielsweise der Öl-Multi BP drängen auf den Markt. Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung will RWE weiter investieren und sich damit wappnen gegenüber der zunehmenden Konkurrenz.

Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

In Tokio legt der Nikkei-Index leicht zu um 0,3 Prozent, der Dow Jones an der Wall Street hatte gestern 0,2 Prozent verloren. Der Euro kostet 1, 19 32 Dollar.