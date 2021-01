Börse: Rekorde und kein Ende in Sicht

Rekorde über Rekorde – ein Ende ist im Moment nicht in Sicht. Angetrieben werden die Börsen von der Hoffnung, dass unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden vieles anders und besser wird. In New York schloss der Dow Jones 216 Punkte höher bei 31 046.Der NASDAQ gewann 2,6 Prozent. Facebook hat nach dem Sturm auf das Kapitol die Konten von US-Präsident Donald Trump gesperrt. Die Aktie schloss rund 2,5 Prozent höher.

Musk - Reichster Mensch der Welt

Elon Musk ist auf einer Reichenliste der reichste Mensch der Welt. Zu verdanken hat er das Tesla, denn die Aktie des E-Autobauers eilt von Rekord zu Rekord. In nur einem Jahr ist Musk um sage und schreibe 150 Milliarden Dollar reicher geworden. Der DAX hat mal kurz über die Marke 14 000 geguckt. Am Ende schloss er 76 Punkte höher bei 13 968. Hilfreich waren gute Auftragszahlen aus der deutschen Industrie. Der Euro kostet 1, 22 60 Dollar.