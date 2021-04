Börse: Rekorde in New York

Die Rekordjagd in New York geht weiter. Der Dow Jones schloss 291 Punkte höher bei 33 794. Der Standard and Poors kletterte auf 4128 Punkte – ebenfalls eine Bestmarke. Der NASDAQ hinkt etwas hinterher. Amazon wird weiterhin keinen Betriebsrat haben. Beschäftigte an einem Standort in Alabama stimmten recht klar gegen eine gewerkschaftliche Vertretung. Damit ist der zweite Versuch von Gewerkschaften gescheitert, in 27 Jahren Firmengeschichte einen Fuß in die Tür zu bekommen. Amazon ist mit einer Million Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber in den Staaten. Die Aktie verteuerte sich um 2 Prozent auf 3370 Dollar – auch das ein Rekord.

Boeing: Erneute Probleme bei 737 Max

Die Aktie von Boeing verlor knapp ein Prozent. Erneut musste der Flugzeugbauer einräumen, dass es bei seinem Modell 737 Max technische Probleme gibt. Boeing forderte 16 Airlines auf, die Maschinen am Boden zu lassen. Der DAX schloss 31 Punkte höher bei 15 234. Am Dienstag hatte er mit über 15 300 ein Allzeithoch erreicht. Der Euro kostete 1, 19 Dollar.