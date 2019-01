Börse: Rasante Aufholjagd an der Wall Street

Der Dow Jones verbucht zum Handelsschluss ein Plus von 3,3 Prozent auf 23.433. Der Nasdaq-Index schaffte heute sogar rund 4 Prozent mehr. Damit sind die kräftigen Verluste von gestern wieder mehr als ausgebügelt. Das gilt allerdings nicht für die Apple-Aktie. Nach dem heftigen Kurseinbruch von 10 Prozent, standen hier heute am Ende nur 4 Prozent Plus zu Buche.

Hoffnung auf Lösung im Handelsstreit

Insgesamt half den Kursen unter anderem die Ankündigung des Treffens zwischen den USA und China, am kommenden Montag. Man hofft nun auf einen baldigen Kompromiss im Handelsstreit. Dazu kommen positive Signale aus der US-Wirtschaft. Dort entstanden im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Ausgesprochen gut lief es auch an den deutschen Märkten. Der DAX verbuchte mit 3,4 Prozent das größte Tagesplus seit eineinhalb Jahren. Noch zum Euro: der bleibt zu US-Börsenschluss bei 1,14 Dollar.