Börse: Post will digitaler werden - Anleger skeptisch

Die Deutsche Post hat ein Milliardenpaket geschnürt, um in Sachen Digitalisierung voranzukommen. Bis zum Jahr 2025 will man dafür rund zwei Milliarden Euro ausgeben, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Eine Vergleichszahl liegt nicht vor - nach Angaben des Unternehmens werden die Ausgaben in neue Technik und bessere Datenauswertung aber deutlich erhöht. Durch automatisierte Abläufe soll die Arbeit effizienter werden, Routen werden verbessert. Zudem will die Firma verstärkt auf Roboter setzen, sagte Konzernchef Frank Appel.

Post verspricht Gewinnsprung

Das Betriebsergebnis soll dem Strategiepapier zufolge bis 2022 auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen. 4,3 Milliarden sollen es in diesem Jahr sein nach 3,2 Milliarden im vergangenen Jahr. Die Anleger reagieren zunächst skeptisch. Die Post-Aktie verbilligt sich um mehr als 2 Prozent. Sie ist damit das Schlusslicht im DAX, der insgesamt knapp im Minus liegt bei 12.417 Punkten. Und der Euro notiert bei 1,0895 Dollar.