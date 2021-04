Börse: Optimismus an der Börse – DAX steigt weiter

Gute Konjunkturdaten aus den USA, eine optimistische Grundstimmung der Anleger und das alles bei gleichbleibend niedrigen Zinsen – das ist die beste aller Welten für die Aktienmärkte. Vor allem in den USA erholt sich die Konjunktur weiter, der neue US-Präsident will milliardenschwere Konjunkturprogramme auflegen und bei uns wissen manche nicht wohin mit dem Geld, dass sie gerade nicht ausgeben können.

Also wird es angelegt. Die Notenbanken halten die Zinsen weiter niedrig, damit gibt es auch keine Konkurrenz zu Aktien als Geldanlage. All das treibt die Kurse weiter an. Der DAX steigt auf 15.258 Punkte, das ist ein Prozent mehr als am Donnerstag.

IWF-Prognose am Nachmittag

Mit großer Spannung wird heute noch die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds für die Weltwirtschaft erwartet, am frühen Nachmittag soll sie bekannt gegeben werden. Unter den Favoriten sind viele Klassiker zu finden: VW, Adidas, BASF und die Deutsche Bank legen alle rund 2 Prozent zu. Am Devisenmarkt ist der Eurokurs relativ stabil bei 1, 18 16 Dollar.