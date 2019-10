Börse: Nikkei im Plus

Die Anleger am japanischen Aktienmarkt scheinen sich für die Mehrwertsteuererhöhung in Japan und für die jüngsten Daten der japanischen Industrie kaum zu interessieren. Die Stimmung in der Industrie hat sich verschlechtert, aber nicht so sehr wie erwartet. Das also könnte die Investoren wenigstens etwas aufatmen lassen. Jedenfalls steigt der Nikkei.

Kein Handel in China

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legt etwas zu. Allerdings fehlen in dieser Woche in Asien wichtige Marktteilnehmer, denn der Handel in China ist bis zum 7. Oktober ausgesetzt. In China wird der Nationaltag gefeiert. Dazu zählt, dass die ganze Woche frei ist. Die Deutsche Post hat ihre Finanz-Ziele für 2022 vorgestellt. Auch künftig will die Post 40 bis 60 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausschütten. Beim DAX werden zum Handelsbeginn Gewinne erwartet. Und noch ein Blick auf den Devisenmarkt. Hier ist der Euro 1,08 93 Dollar wert.