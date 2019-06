Börse: Nikkei im Plus

An wichtigen Aktienmärkten in Asien steigen die Kurse. Die Anleger vor allem in Tokio folgen den Vorgaben von der Wall Street in New York. Dort schloss der Dow Jones gut 2 Prozent höher. Konjunktursorgen scheinen momentan in den Hintergrund zu treten. Der Ölpreis fällt allerdings weiter, was in diesen Tagen vor allem mit der Konjunkturschwäche begründet wird. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 61,50 Dollar.

Kann es im Handelsstreit Gewinner geben?

Die Investoren hoffen darauf, dass die US-Notenbank den Leitzins senken wird. Davon profitieren üblicherweise die Aktienmärkte – und so greifen die Anleger bei Aktien schon mal zu. Vom Handelsstreit zwischen den USA und China könnte Mexiko profitieren - vor allem bei der Produktion von Autoteilen. Zu dieser Einschätzung gelangen Branchenexperten. Und noch ein Blick auf den Devisenmarkt. Hier ist der Euro 1,12 64 Dollar wert.