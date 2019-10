Börse: Nikkei im Minus

Die Börsen in Japan und China notieren im Minus, der KOSPI in Südkorea hingegen steigt um gut 1 Prozent. Die Konjunktursorgen werden nicht kleiner; im Gegenteil. Das beschäftigt die Anleger weiterhin, denn die Folgen des Zollkonflikts zwischen den USA und China werden deutlicher und ob es eine Annäherung bei den Gesprächen in dieser Woche geben wird ist offen.

Fed schließt weitere Zinssenkung nicht aus

Nun hat die US-Notenbank Fed signalisiert, dass sie zu einer weiteren Zinssenkung bereit ist. Die Zentralbank werde "angemessen handeln", um das Wachstum zu stützen, sagte Fed-Chef Jerome Powell auf einer Wirtschaftskonferenz in Denver. Mit ähnlichen Formulierungen hatte er die Märkte bereits auf die beiden Zinssenkungen in diesem Jahr eingestimmt. Die Frage ist, ob die Fed diesen Schritt Ende Oktober tatsächlich machen wird. Die Aktienmärkte profitieren tendenziell von niedrigeren Zinsen. In New York schloss der Dow Jones gut 1 Prozent im Minus. Der DAX wird zum Handelsbeginn im Plus erwartet. Und der Euro ist 1,09 61 Dollar wert.