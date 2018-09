Börse: Mobilfunkanbieter kommen beim Netzausbau voran

Die drei großen Betreiber von Mobilfunkstationen in Deutschland sind bei der Netzabdeckung im schnellen LTE- oder auch 4G-Standard zuletzt deutlich vorangekommen, zeigen aktuelle Zahlen. Vodafone kommt hierzulande inzwischen auf rund 17.000 LTE-Anlagen, 3.700 mehr als vor zweieinhalb Jahren. Das entspricht einer Abdeckung von rund 93 Prozent der Bevölkerung. Bei der Deutschen Telekom beträgt die Abdeckung mit schneller Übertragung bereits 97,5 Prozent. Der Netzbetreiber, Telefónica mit O2, hat noch einen Weg vor sich mit einer LTE-Abdeckung in Deutschland von knapp 85 Prozent. Aber auch Telefónica hat zuletzt seine Anstrengungen verstärkt.

Freundliche Vorgaben für den Start des DAX

In New York war der Dow Jones Index um 0,6 Prozent gestiegen, in Tokio verbucht der Nikkei-Index ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Er hat in dieser Woche aber auch schon fast drei Prozent an Wert gewonnen. Die Anleger an den Börsen reagieren erleichtert, dass die von US-Präsident Trump angekündigten neuen Zölle auf chinesische Produkte nicht wie zunächst befürchtet 25 Prozent, sondern nur zehn Prozent betragen. Der Euro steht am Morgen bei 1, 16 80 Dollar.